Песков: справиться с распространением COVID-19 в РФ не получается из-за невысоких темпов вакцинации

Дмитрий Песков считает, что справиться с распространением COVID-19 в РФ не получается из-за невысоких темпов вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что справиться с распространением коронавирусной инфекции в России не получается из-за невысоких темпом вакцинации населения.

- Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы не можем пока справиться коренным образом с распространением инфекции, — заявил пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков отметил, что только вакцинация определенного процента населения поможет справиться с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 23 032 случая заражения COVID-19. С начала пандемии зафиксировали 6 172 812 случая.Лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заразились 2 623 человека. На втором месте идет Московская область — 1 973 случая. Третьим стал Санкт-Петербург (1 923). Также за сутки выписали 20 116 пациентов. Жертвами коронавируса стали 779 человек.