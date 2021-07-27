В Кремле не понимают критики Польши к полезному для Европы "Северному потоку - 2"

В Кремле не понимают негативного отношения Польши к полезному для Европы "Северному потоку - 2" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не понимают негативного отношения Польши к полезному для европейских стран "Северному потоку — 2".

- Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения Польши к такому важному и полезному для всей Европы проекту, — заявил официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он отметил, что проект близок к завершению и "внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы".

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что если бы не усилия, предпринятые Варшавой в противостоянии российскому проекту "Северный поток — 2" в течение многих лет, газопровод уже давно бы достроили. По словам Марчина Пшидача, "чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза".