Президент Туниса ввел запрет на перемещение по стране по ночам

В Тунисе из-за беспорядков ввели комендантский час Фото: REUTERS

После прокатившейся по стране волны беспорядков президент Туниса ввел комендантский час. Ограничения будут действовать на протяжении ближайшего месяца.

Так, до 27 августа с семи вечера и до шести утра жителям запрещено собираться группами более трех человек. Также ограничения касаются всех видов транспорта. Исключения будут сделаны только для тех, кто работает в ночные смены или попал в чрезвычайную ситуацию, передает Пятый канал.

«В соответствии с указом президента передвижение людей и транспортных средств между городами вне времени комендантского часа запрещено, за исключением случаев удовлетворения их основных потребностей или по неотложным медицинским показаниям», - приводит отрывок президентского указа газета «Известия».

Напомним, введение таким мер связано с массовыми протестами и попыткой штурма здания парламента, которая произошла накануне. Недовольство граждан вызвал затянувшийся политический кризис в Тунисе. Сейчас указом президента работа правительства заморожена, премьер-министр отправлен в отставку. Для поддержания порядка в столицу введены войска, передает телеканал «360».