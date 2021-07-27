Кремль: договоренности РФ и США, достигнутые в Женеве, в определенной степени выполняются

В Кремле сообщили, что договоренности РФ и США, достигнутые в Женеве, в определенной степени выполняются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что договоренности России и Соединенных Штатов, достигнутые в Женеве, в определенной степени выполняются.

- Процесс пошел. Это очень сложный процесс, пока о надеждах говорить было бы преждевременно. Главное, что идут контакты. Вы знаете, что субстанция чрезвычайно сложная, — сообщил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос о состоянии российско-американских договоренностей.

Он добавил, что сейчас стороны контактируют по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что РФ передала Соединенным Штатам Америки свои предложения по стратегической стабильности перед встречей в Женеве. Рябков отметил, что мнения Москвы и Вашингтона совпадают не по всем вопросам, однако встреча для того и нужна, чтобы стороны нащупали направления, где есть перспективы для совместной работы.