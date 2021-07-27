Песков: решение США завершить военную миссию в Ираке заслуживает повышенного внимания

Дмитрий Песков заявил, что решение США завершить военную миссию в Ираке заслуживает повышенного внимания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что решение Соединенных Штатов завершить военную миссию в Ираке заслуживает повышенного внимания.

- Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников, они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить, сейчас пока рано предвосхищать как-то события, но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. На это нужно смотреть внимательно, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков добавил, что ситуация в Ираке отличается от ситуации в Афганистане, но Москве хотелось бы, чтоб конфликтный потенциал на Ближнем Востоке не прирастал новыми эпизодами.

Напомним, в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна говорится, что к концу этого года Соединенные Штаты прекратят участие в военных операциях в Ираке, однако американцы продолжат помогать иракским силам безопасности в борьбе с террористами. Отмечается, что "США намерены продолжать поддержку иракских сил безопасности, включая (ополчение) пешмерга, чтобы помочь им выстроить потенциал для борьбы с будущими угрозами".