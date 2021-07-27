Риэлторы прогнозируют рост цен на жилье после решения ЦБ ужесточить правила выдачи ипотеки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом – речь идет о тех кредитах со взносом от 15 до 20%. Новое правило начнет действовать с 1 августа 2021 года. Это значит, что банки должны будут увеличить резервы по таким займам. Традиционно в таких ситуация ужесточаются условия для клиентов.

Риэлторы спрогнозировали, как изменятся условия по ипотеке с 1 августа и отразится ли это на ценах.

Помимо повышения коэффициента выросла ключевая ставка ЦБ – она увеличилась до 6,5%.

- Если вслед за ключевой ставкой не вырастут ставки по ипотечным кредитам, то последует новый виток спроса на квартиры с целью инвестиций. Это спровоцирует рост цен на 3–5% уже этой осенью, — говорит Life.ru шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

Скорее всего, ценник будет расти планомерно, увеличиваясь ежемесячно на 1-1,5%. Более высокое повышение не имеет смысла, так как сможет снизить интерес потенциальных покупателей.

- Ужесточение условий ипотечного кредитования скажется на метраже приобретаемого жилья. Люди будут выбирать объекты подешевле и меньшей площади, так называемый промежуточный этап на пути к большим площадям, - говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Юлия Судакова.

Она соглашается с коллегами, что недвижимость продолжит дорожать, но называет более солидные цифры – прирост может составить 7–8%.

А вот цены на «вторичку», скорее всего предстоящей осенью не изменятся. С начала 2021 года средняя цена квадрата в Москве увеличилась на 11,6%, усредненная стоимость объекта — на 9%. Дальнейший рост пока маловероятен невозможен.