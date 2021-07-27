Песков - об идее турецкого профессора по признанию Крыма: регионы России никогда не будут предметом сделок

Пресс-секретарь отметил, что ученый в одиночку не может олицетворять официальную точку зрения Анкары. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение турецкого профессора, который предложил признать Крым российским в обмен на признание Северного Кипра.

"Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено", - сказал представитель Кремля во вторник, 27 июля.

Таким образом он оценил высказывание профессора из Турции Хасана Унала, который предположил, что Москва и Анкара смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если РФ признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра.

Песков отметил, что турецкий профессор в одиночку не может олицетворять официальную точку зрения турецких властей.

"Вряд ли уважаемый профессор из Турции может олицетворять официальную точку зрения Анкары", - сказал Песков.