Ученые разрешили выпивать одну бутылку вина в неделю для здоровья сердца

Ученые назвали безопасную дозу алкоголя для сердца Фото: Влад КОМЯКОВ

Ученые из Университетского колледжа Лондона назвали полезную для сердца дозу потребления алкоголя. Специалисты провели 12 исследований с участием 48 тысяч добровольцев – мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Анализ данных пациентов показал, что те, кто выписали около шести граммов алкоголя в сутки практически не рисковали получить сердечно-сосудистое заболевание. У тех, кто выпивал около 15 граммов спиртного в сутки риск заболеваний бы чуть выше, но все равно ниже, чем у вообще непьющих.

Также проблем с сердцем не наблюдалось у тех, кто выпивал в день бутылку пива или полбутылки вина. Эта категория пациентов по уровню риска находилась рядом с непьющими.

В результате, ученым удалось назвать идеальную дозу алкоголя, которую можно смело выпивать для здоровья сердца - 105 граммов алкоголя в неделю — бутылка вина или три бутылки пива средней крепости, передает Пятый канал.

Также отмечается, что риск повторного инфаркта или инсульта снижался на 50% у тех, кто пил каждый день примерно по 6 граммов алкоголя, а у тех, кто не пил вообще – только на 21%, передает телеканал «360».

«Наши результаты показывают, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возможно, не нужно полностью отказываться от употребления алкоголя, чтобы предотвратить сердечные приступы, инсульты или стенокардию, но они могут снизить свое еженедельное потребление алкоголя», — цитирует одного из исследователей «Свободная пресса».