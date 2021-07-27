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Происшествия27 июля 2021 14:00

После взрыва в немецком Леверкузене пострадали два человека, пять пропали без вести

На заводе взорвалась цистерна
Анастасия РЫШКОВА
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После взрыва в немецком Леверкузене пострадали два человека, пять пропали без вести.

После взрыва в немецком Леверкузене пострадали два человека, пять пропали без вести.

Стало известно, что в немецком Леверкузене на заводе взорвалась цистерна. Экстренные службы сообщают, что после взрыва пострадали два человека, пять числятся пропавшими без вести.

Как ранее писал портал kp.ru, в Леверкузене произошел мощный взрыв. В сети появились кадры, снятые проезжающими мимо гражданами. На видео мощный столп черного дыма поднимается вверх. Власти города объявили "крайний уровень опасности". Гражданам настоятельно советуют оставаться дома, при этом закрыть все окна и двери.

Мощный взрыв прогремел на предприятии в Леверкузене