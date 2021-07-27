Профессор Анча Баранова объяснила, когда можно будет отказать от ревакцинации против ковида Фото: REUTERS

Прививочная кампания от коронавируса идет в России с конца 2020 года. Кто-то уже задумывается о повторной ревакцинации. Недавно в ВОЗ отметили, что пока сложно оценить положительный эффект от ревакцинации, так как нет достаточных данных.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова согласна, что прошло слишком мало времени, но пока без регулярных прививок нам не одолеть коронавирус.

Забыть о ревакцинации будет можно только тогда, когда появится «вечная» вакцина.

- Ученые придумают прямое противовирусное средство, а также новую «вечную» вакцину, не требующую ревакцинации. А пока они не подоспели, надо бороться что есть сил! – говорит профессор в беседе с сайтом mk.ru.

Исследователи пока взяли паузу и ждут, как покажет себя штамм «Дельта», будет ли он самым агрессивным или стоит ждать более опасных мутаций. Потому что делать вакцину под каждое изменение нецелесообразно: дорого и попросту не успеть.

Пока иммунитет к коронавирусу сохраняется на 6-8 месяцев. По мнению профессора, есть все шансы добиться более продолжительных показателей.

- Хорошо было бы, если бы иммунитет к нему держался, как к кори: поставили в детстве всем тройную вакцину «корь, ветрянка, краснуха» - и мы забыли об этих болезнях. Антитела к кори держатся до взрослого состояния. Потом рекомендуется каждые 10 лет проверять титр, и если он низкий, ставить прививку, - заключила профессор.

Ранее врач-вирусолог Анча Баранова объяснила, что для блокировки распространения вируса нужно привить не 60, а 90% жителей Москвы. по ее наблюдению, ситуация с ковидом в России развивается по индийскому сценарию.

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