«Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на август Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Газпром» не стал бронировать на август дополнительные транзитные мощности через Украину. Об этом свидетельствуют данные платформы бронирования RBP.

Всего на площадке были выставлены транзитные мощности на 63,7 миллиона кубометров в сутки, передает РИА Новости.

Неделю назад «Газпром» выкупил весь объем предлагавшихся мощностей украинской газотранспортной системы на 15 миллионов кубометров в сутки.

Как писал сайт kp.ru, ранее российская компания не стала бронировать транзитные мощности на территории Украины объемом 9,8 миллиона кубометров газа в сутки и через польский участок газопровода «Ямал-Европа» в размере 34,072 миллиона киловатт-часов.

Тем временем на Украине испугались превращения газа в предмет роскоши. На страницах издания «Страна.ua» журналист Максим Минин высказал опасения, что соглашение между США и Германий по газопроводу «Северный поток – 2» оставит Украину почти без газа. В своей статье Минин указывает на невысокое значение Киева как участника соглашения между Вашингтоном и Берлином.