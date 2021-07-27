В Ассоциации родительских комитетов осудили идею контролировать трату детских пособий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ и член экспертного совета комитета Госдумы по вопросу семьи, женщин и детей Ольга Леткова оценила предложение запретить тратить детские пособия на алкоголь и спиртное.

Общественница назвала инициативу популистской и «совершенно непроходной».

По мнению Ольги Летковой, невозможно проконтролировать на что именно человек потратит полученные от государства деньги, но странно полагать, что если семье не хватает средств, то они непременно пропиваются.

- Не обязательно на водку, можно потратить на себя, а ребёнку ничего не достанется. Это какая-то ерунда, - отметила Леткова в беседе с NEWS.ru.

Она подчеркнула, что такая постановка вопроса бросает тень на все семьи, которые получают пособия от государства.

- Безусловно, есть неблагополучные семьи, но с ними должны работать органы опеки. В такие притоны приходят тогда, когда уже поздно, предпочитают пойти к нормальным и там разобраться, — заключила она.

Ранее Курганская областная дума внесла в Госдуму законопроект, который будет регламентировать траты детских пособий. Парламентарии предлагают запретить покупать на эти средства спиртное и сигареты.

Контролировать траты депутаты предлагают путем проверки безналичных расчетов. Пособия стоит перечислять на «социальный электронный счёт», транзакции с которого могут отслеживаться.