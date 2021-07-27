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В мире27 июля 2021 16:48

Рейтинг Зеленского упал до 27,7%

Второе место в рейтинге занял бывший президент Украины Пётр Порошенко
Анастасия РЫШКОВА
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Зеленский возглавил рейтинг политиков Украины по готовности избирателей голосовать за них.

Зеленский возглавил рейтинг политиков Украины по готовности избирателей голосовать за них.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский стал лидером в опросе среди украинцев, которые пойдут голосовать за него в случае гипотетически новых выборов. За действующего главу государства отдали свои голоса 27,7% избирателей. Об этом сказано в отчёте социологической группы «Рейтинг», опубликованном во вторник, 27 июля, на официальном сайте организации. В начале июля группа также предоставляла подобный рейтинг, где за Зеленского готовы были проголосовать 29,1% опрошенных. Таким образом его рейтинг снизился на 1,4 %.

Второе место занял бывший президент Украины Пётр Порошенко, за него отдали бы свои голоса 13,4% опрошенных, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 11,4% голосов, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 10,1%.

Опрос проводился 23−25 июля 2021 года. Всего было опрошено 2500 совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий.