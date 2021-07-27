Киберэксперты назвали самые распространенные виды онлайн-мошенничества в пандемию

Названы основные типы онлайн-мошенничества в период пандемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самыми распространенными видами онлайн-мошенничества на фоне пандемии коронавируса стали продажа фейковых сертификатов о вакцинации и поддельные результаты ПЦР-тестов. Замыкают тройку лидеров недавно отменные QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Такие данные предоставили аналитики международной компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности.

Как отмечают исследователи, по данным на начало июля, больше всего в соцсетях и на теневых форумах было представлено объявлений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Стоимость справки с внесением в реестр вакцинированных варьируется от 3 000 до 30 000 рублей, а срок ее изготовления составляет около трех недель. Справки попроще – без внесения в реестр – обходятся примерно в сумму от одной до пяти тысяч рублей, и изготавливают из всего за день, пишет «Российская газета».

Так же в сети можно встретить предложения по внесению информации о вакцинации на госпортал без приобретения самого сертификата. Такие услуги стоят также до пяти тысяч рублей, отмечают киберэксперты.

«Пандемия, вакцинация и жесткие карантинные меры стали для онлайн-мошенников благодатной почвой для создания новых схем - они умело манипулируют жертвами, используя их страхи, предрассудки, а порой и откровенное невежество», - прокомментировал итуацию Андрей Бусаргин, заместитель генерального директора Group-IB.

Напомним, ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества через мессенджеры. Преступники предлагают пользователям принять участие в розыгрыше и выманивают деньги, передает телеканал «360».