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В мире27 июля 2021 17:40

Число жертв наводнений в Бельгии увеличилось до 41

Ранее среди погибших числились 37 человек
Анастасия РЫШКОВА
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Число жертв наводнений в Бельгии увеличилось до 41.

Число жертв наводнений в Бельгии увеличилось до 41.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава провинции Валлония Элио ди Рупо сообщил, что число жертв после наводнения 14 и 15 июля в южных районах Бельгии увеличилось до 41. Ранее среди погибших числились 37 человек.

"Список жертв наводнений вырос до 41 погибшего и двух пропавших без вести… Из 262 муниципалитетов Валлонии 202 получат помощь как пострадавшие от стихийного бедствия районы. Это может продемонстрировать масштаб катастрофы", - сообщил журналистам Ди Рупо.

Ранее kp.ru сообщал, что на Бельгию обрушились мощные ливни, что привело к масштабным наводнениям. Власти страны оценивают ущерб от стихии в сотни миллионов евро.

Юг Бельгии наиболее пострадал в результате стихии. Некоторые города региона были подтоплены в результате непогоды. В частности из-за сильных ливней были сильно подтоплены города Намюр и Динант.

Число погибших в результате наводнений в Европе увеличивается