Число жертв наводнений в Бельгии увеличилось до 41. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава провинции Валлония Элио ди Рупо сообщил, что число жертв после наводнения 14 и 15 июля в южных районах Бельгии увеличилось до 41. Ранее среди погибших числились 37 человек.

"Список жертв наводнений вырос до 41 погибшего и двух пропавших без вести… Из 262 муниципалитетов Валлонии 202 получат помощь как пострадавшие от стихийного бедствия районы. Это может продемонстрировать масштаб катастрофы", - сообщил журналистам Ди Рупо.

Ранее kp.ru сообщал, что на Бельгию обрушились мощные ливни, что привело к масштабным наводнениям. Власти страны оценивают ущерб от стихии в сотни миллионов евро.

Юг Бельгии наиболее пострадал в результате стихии. Некоторые города региона были подтоплены в результате непогоды. В частности из-за сильных ливней были сильно подтоплены города Намюр и Динант.