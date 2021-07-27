Украинской группе Green Grey запретили выступать в День независимости страны из-за русскоязычной песни Фото: кадр из видео

Украинская группа Green Grey сообщила, что ей запретили выступать на концерте в День независимости Украины. Коллектив подвергся травле из-за русскоязычной песни «Под дожем», написанной к празднику.

В конце мая 2021 группе в офисе президента Украины Владимира Зеленского группе предложили выступить на праздничном концерте ко Дню независимости страны на стадионе «Олимпийский». Внезапно музыкантам заявили, что мероприятие пройдет только с теми коллективами, кто исполняет песни на украинском языке, сообщается в Facebook группы.

«Как на это реагировать?! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп на Украине! У нас более сотни разных наград. Все наши достижения были под флагом Украины, и мы всегда гордились этим! Теперь в связи с «политической целесообразностью» нас пытаются стереть из истории Украины… Да мы поем на русском , но стоит ли отдавать ( приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?!» – сказано в сообщении.

Пользователи Facebook в комментариях осудили Green Grey за отсутствие песен на украинском. Один из комментаторов назвал музыкантов «лингвистическими калеками», которые не смогли за 30 лет выучить родной язык. Кроме того, пользователи поддержали украинские власти, заявив о крайне важной необходимости «независимости от русскоязычного информационного пространства».

Как писал сайт kp.ru, 23 июля 2021 на Украине вступил в силу закон о коренных народах. Согласно документу, соответствующим статусом теперь обладают крымские татары, крымчаки и караимы. Упоминаний про русских в законе нет.