Посол Антонов призвал возобновить работу комиссии Берингова пролива. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о том, что необходимо возобновить работу региональной комиссии Берингова пролива.

"Выступаем за восстановление работы Региональной комиссии Берингова пролива с подключением представителей коренного населения. Стоит возобновить совместные академические исследования между вузами Аляски и российского Дальнего Востока", - сказал Анатолий Антонов во время открытия ежегодного заседания российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП).

Как отметил посол Российской Федерации, среди участников Тихоокеанского партнерства - арктические регионы двух стран - Чукотка и Аляска. Антонов подчеркнул, что для них актуальной проблемой является сохранение уникальной идентичности северных народов, а также сбережение хрупкой экосистемы Заполярья. Он отметил, что немаловажным является и энергетическая стабильность, и обеспечение судоходства во льдах.