Умер Юрий Огульник, артист театра МОСТ

Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник Фото: кадр из фильма

Умер Юрий Огульник. Актер московского театра МОСТ скончался на 77 году жизни от коронавирусной инфекции, сообщил художественный руководитель театра Евгений Славутин.

Артист умер ночью во вторник, 27 июля. В последние дни он лежал в больнице, передает ТАСС.

Юрий Огульник окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в 1967 году по специальности «математика». В 1982 году он поступил в студию Студенческого театра МГУ, после продолжил работу в театре МОСТ, в котором прослужил более 40 лет.

Дебютом для Огульника стала роль в спектакле «Счастливый неудачник». Он сыграл более 60 ролей в таких постановках, как «Счастливый неудачник», «Книга судеб», «Как важно быть серьезным», «Сирано», «Непобедимая Армада». Также он снимался в сериалах «Адвокат» и «Преступление будет раскрыто» и фильме «Яма. Наши дни».