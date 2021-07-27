В ПСБ будут обучать клиентов принимать взвешенные финансовые решения

Вступление в членский состав Ассоциации позволит ПСБ масштабировать собственные инициативы в области финансового просвещения, а также развивать взаимодействие с экспертами Ассоциации и профессиональными участниками финансового рынка в части поддержки общественных проектов в сфере финансовой грамотности, говорится в официальном сообщении банка.

- Повышение уровня финансовой грамотности – один из важнейших аспектов социально-экономического развития страны и роста благосостояния граждан. ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса России уже несколько лет реализует ряд проектов повышения финансовой грамотности среди сотрудников предприятий ОПК, силовых ведомств и военнослужащих. Наши программы помогают клиентам банка принимать взвешенные финансовые решения, а также развивают навыки долгосрочного планирования личных финансов, что в перспективе обеспечивает рост качества жизни и финансовую безопасность граждан, - говорит Екатерина Матвеева, руководитель центра развития зарплатных клиентов ПСБ.

В банке она курирует программу повышения финансовой грамотности. По ее словам, обмен лучшими практиками в рамках АРФГ предоставит клиентам дополнительные возможности для более детального знакомства с инструментами финансового рынка и инвестирования, а также позволит лучше ориентироваться в общем потоке информации, касающейся финансовой грамотности.

- Сегодня все больше организаций понимают значимость повышения финансовой грамотности. Они не только реализуют свои программы, но и готовы обмениваться опытом, участвовать в совместных проектах и поддерживать общественные инициативы. Системная и скоординированная работа в сфере финансового просвещения, уверен, приведет к еще большим успехам. Вместе мы сможем многое, – подчеркнул Вениамин Каганов, директор АРФГ.