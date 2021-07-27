Врач-эпидемиолог высказал опасения из-за рекордной заболеваемости COVID-19 в олимпийском Токио

В Токио зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом Фото: REUTERS

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков оценил ситуаицию с заболеваемостью коронавирусом в Токио, где сейчас проходит Олимпиада. Медик отметил, что даже в первую волну коронавируса, когда действовали ограничительные меры, заболеваемость росла. А теперь на улицах толпы народа и болезни есть где распространяться.

Медик допускает, что по окончанию Олимпиады эпидемиологическая обстановка в городе ухудшится. Прирост показателей может сорвать все планы и ввести в заблуждение вирусологов, которые следят за жизнью коронавируса.

- Именно массовое скопление людей, даже на улице, способствует передаче вируса и увеличению заболеваемости. Этот фактор играет большую роль в развитии эпидемического процесса, — отметил эксперт в беседе с life.ru врач.

Он не исключил, что в местах массового скопления народа может произойти взаимодействие различных вариаций коронавируса.

К тому же, ситуацию усложняет тот факт, что штамм, циркулирующий в южной стране и уже потерявший агрессивность в процессе жизненного цикла, может перебраться в северные государства, где в новых климатических условиях повести себя совершенно непредсказуемым образом.

Тем временем за минувшие сутки в Токио выявили 2848 новых случаев заражения. Это стало рекордным показателем по суточному приросту заболевших за весь период пандемии. тем не менее, власти исключают отмену соревнований из-за дальнейшего усугубления ситуации, сообщает телеканал "360".