Умер Майк Хоу, вокалист группы Metal Church

Умер вокалист группы Metal Church Майк Хоу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер вокалист американской хеви-метал группы Metal Church Майк Хоу. Он скончался на 56 году жизни в Калифорнии.

«Майк Хоу скончался сегодня утром у себя дома в Юрике, штат Калифорния», – сказано в Facebook группы.

О причинах смерти музыканта не сообщается.

Группа Metal Church была образована в 1980 году Куртом Вандерхуфом. Она получила название по прозвищу его квартиры в Сан-Франциско, где Вандерхуф вместе с друзьями «поклонялся» металлу. Хоу присоединился к группе в 1989 году после того, как коллектив покинул вокалист Дэвид Уэйн.

Хоу выступал в группе до 1996 года, когда она распалась первый раз. Он вновь стал солистом Metal Church в 2015 году, приняв участие в записи еще двух альбомов в 2016 и 2018 годах.