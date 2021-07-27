Сенатор Цеков поделился ожиданиями от переговоров делегаций РФ и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поделился ожиданиями от переговоров делегаций РФ и США. Политик перечислил темы, которые требуют обсуждения и выразил надежду, что сторонам удастся наметить нужный вектор для дальнейшей работы.

Основная тематика переговоров затронет стратегическую стабильность в мире.

Сенатор выразил надежду, что американская сторона настроена на разрешение напряженной ситуации, которая имеется в отношениях с Россией и в целом в мире.

По мнению Сергея Цекова, делегации могут найти точки соприкосновения по вопросам вооружения, разоружения, кибербезопасности, борьбы с терроризмом, климатом.

- То есть тема для разговора обширная. Сам по себе разговор — это уже хорошо, потому что до этого разговора на протяжении многих лет не было, - подчеркнул сенатор в беседе с RT.

А вот ждать каких-то важный решений сейчас не стоит. Максимальным результатом от этих переговоров будут начальные договорённости.

- Переговоры - это начало разговора, как мне кажется, - уточнил Цеков.

27 июля российская делегация по главе с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым прибыла в Женеву на консультации с США по стратегической стабильности. Американскую делегацию возглавляет первый замгоссекретаря Уэнди Шерман, сообщает газета "Известия".