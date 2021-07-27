Депутат Бальбек объяснил важность совместной борьбы стран с киберпреступностью Фото: REUTERS

Депутат Госдумы Руслан Бальбек объяснил необходимость борьбы с киберпреступностью, которая назрела в современном мире. Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности и криминальному использованию криптовалюты.

Парламентарий отметил, что кибератаки сегодня – это такое же оружие поражения, как тактический ядерный фугас. Киберпреступники могут парализовать всю городскую инфраструктуру, начиная от подачи топлива и заканчивая водоснабжением. Да, жертв среди населения нет, но жизнь буквально останавливается.

Подобное оружие эффективно и против бизнес-структур, и государственных сервисов. Поэтому тема совместной борьбы с киберпреступностью сегодня актуальна как никогда.

- Я бы назвал кибератаки бескровными убийцами, они не ставят перед собой цели уничтожить население, а просто отбрасывают это население, по сути, в каменный век, — отметил парламентарий в беседе с RT.

При этом депутат не исключает, что, несмотря на своевременность такого шага, страны коллективного Запада начнут протестовать и выдвигать пустые обвинения.

- Вспомнят какие-нибудь кибератаки, но в душе, я уверен, они с нами согласны, — заключил депутат.

Накануне заместитель помощника генерального прокурора Соединенных Штатов Ричард Даунинг на слушаниях в юридическом комитете Сената заявил, что Россия возглавляет список стран, на чьих территориях скрываются киберпреступники.