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Экономика27 июля 2021 20:24

В Госдуме призвали торговые сети снизить цены на социально значимые продукты

В некоторых случаях наценки составляют до 200% от стоимости производителя, отметил вице-спикер нижней палаты Гордеев
Абдулла ШАКИРОВ
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В Госдуме призвали торговые сети снизить цены на социально значимые продукты

В Госдуме призвали торговые сети снизить цены на социально значимые продукты

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутаты Государственной думы предлагают ретейлерам и производителям заключить соглашение о снижении цен на социально значимые продукты. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на заседании по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Как отметил зампредседателя нижней палаты парламента, на федеральном уровне это уже сделано, и теперь нужно распространить действие инструмента на регионы. Он подчеркнул, что в некоторых торговых сетях наценки составляют до 200% от стоимости, установленной производителем.

Гордеев также обратился к контрольно-надзорным органам с призывом ослабить давление на сельскохозяйственный бизнес и оказать ему помощь в реализации товара.

Напомним, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о стабилизации цен на «борщевой набор». Она отметила, что цены подскочили вверх из-за того, что в прошлом году был не очень хороший урожай, который быстро кончился, а новый этого года еще не успел созреть.