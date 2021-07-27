Единороссы призвали снизить давление контрольных органов на производителей и продавцов сельхозпродуктов

В российских регионах открыто более 120 ярмарок сельскохозяйственной продукции, на которых производители торгуют своими товарами без посреднических наценок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российских регионах за последние дни было открыто более 120 ярмарок сельскохозяйственной продукции, на которых производители торгуют своими товарами без посреднических наценок. Они появились после того, как 19 июля на площадке партии «Единая Россия» прошло совещание с Правительством РФ, главами регионов, сельхозпроизводителями и представителями торговых сетей. Эксперты обсудили конкретные меры, которые позволят в ближайшее время снизить цены на «борщевой» набор. По словам руководителя рабочей группы «Единой России» по стабилизации цен на продукты, заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева, работа по расширению возможностей для сельхозпроизводителей продавать свою продукцию без наценок будет продолжена. В первую очередь парламентарий призвал контролирующие органы снизить давление на аграриев и дать им возможность быстрее поставлять сельхозпродукты потребителям.

- Я бы хотел обратиться ко всем контрольно-надзорным органам, чтобы они снизили «пресс» с аграрного бизнеса, мест продажи и наоборот помогали при реализации продукции. Тем более продукция у нас свежая, часто быстро портящаяся, и надо как можно быстрее обеспечить ее продажу людям, - подчеркнул Алексей Гордеев.

Сейчас «Единая Россия» формирует свою народную программу. По словам зампреда Госдумы, рост цен на продовольствие – один из самых обсуждаемых в народе вопросов. Гордеев напомнил, что задачу снизить стоимость сезонных овощей поставил президент Владимир Путин. Во время совещания с Правительством РФ глава государства одобрил все инициативы единороссов по удешевлению «борщевого набора».

- Губернаторам поручено организовать в регионах ярмарки, где местные фермеры и другие сельхозпроизводители смогут свободно торговать фруктами и овощами собственного производства. В настоящее время уже практически во всех субъектах РФ созданы рабочие группы «Единой России». Они вместе с профильными органами власти начали совместную работу по организации торговли и взаимодействию с торговыми сетями, - рассказал зампред Госдумы.

В рабочие группы «Единой России», контролирующие цены на продукты питания, вошли более трех тысяч экспертов: это губернаторы, депутаты-единороссы, главы агропромышленных холдингов, руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Они участвуют в народных обсуждениях, занимаются мониторингом цен, организуют встречи с представителями торговых сетей, контролируют заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между ретейлерами. Такие обсуждения прошли уже в 30% субъектов РФ. Для координации их действий была организована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева. Первый отчет о том, насколько эффективными окажутся меры по снижению цен на сезонные овощи, партия «Единая Россия» собирается представить в начале августа.