Шойгу примет участие в совещании министров обороны стран ШОС Фото: сайт Министерства обороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Таджикистан, где примет участие в совещании глав оборонных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Совещание пройдет в среду, 28 июля. В нем участвуют военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. Наблюдателем при ШОС заявлена Белоруссия, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Шойгу также планирует провести двусторонние встречи с министрами обороны государств, входящих в ШОС.

Как писал сайт kp.ru, ранее Россия призвала одобрить заявку Ирана на вступление в ШОС. В РФ считают, что развитие организации невозможно без ее расширения. При принятии новых членов в ШОС должен соблюдаться баланс между ее участниками и наблюдателями, отметили в российской делегации.

В середине июля 2021 состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. В нем принял участие глава российского МИД Сергей Лавров.