Овечкин подписал новый пятилетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

Овечкин подписал пятилетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз» Фото: REUTERS

Российский хоккеист Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

Соглашение подписано на пять лет. По новому контракту зарплата нападающего составит 9,5 миллиона долларов в год, сказано на сайте клуба.

Прошлый контракт спортсмена был подписан в 2008 году. За 13 лет его действия Овечкин заработал 124 миллиона долларов, что было рекордной сделкой на то время. Россиянин является рекордсменом «Вашингтона» по числу проведенных встреч – он сыграл за столичный клуб 1197 матчей. Также Овечкин лидер клуба по количеству заброшенных шайб – 730 и набранных очков – 1320. Он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.

Напомним, хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он стал с командой обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Овечкин три раза становился чемпионом мира.

Как писал сайт kp.ru, ранее спортсмен заявил, что хочет завершить карьеру хоккеиста в «Вашингтоне».