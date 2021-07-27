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Общество27 июля 2021 20:57

Instagram увеличил продолжительность роликов Reels до 60 секунд

Ранее можно было создавать короткие видео длительностью не долее 30 секунд
Абдулла ШАКИРОВ
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Instagram увеличил продолжительность роликов Reels до 60 секунд

Instagram увеличил продолжительность роликов Reels до 60 секунд

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярная социальная сеть Instagram увеличила со вторника, 27 июля, максимальную продолжительность коротких видеороликов Reels, которые еще называют аналогом TikTok.

Теперь пользователи смогут снимать развлекательные ролики длительностью до 60 секунд. Раньше можно было создавать видео продолжительностью не более 30 секунд, рассказали РИА Новости в компании Facebook, владеющей Instagram.

Напомним, С 23 июня 2021 российским пользователям Instagram стали доступны функции создания коротких видеороликов Reels и добавления музыки в Stories в социальной сети Facebook.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Instagram предоставил пользователям возможность самим определять, в каком объеме нежелательная информация будет отображаться в разделе «Рекомендации». При этом функция недоступна лицам, не достигшим 18 лет.