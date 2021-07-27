ФБР допустило, что созданные в России вирусы-вымогатели могут использоваться хакерами в других странах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Созданные в России так называемые вирусы-вымогатели могут использоваться киберпреступниками в других странах, сказал на слушаниях в юридическом комитете Сената США помощник директора Федерального бюро расследований по вопросам кибербезопасности Брайан Ворндран.

Бюро отслеживает сейчас более 100 различных группировок хакеров. Самая крупная из них имеет от преступных действий доход свыше 200 миллионов долларов, сообщил помощник директор ФБР.

Он отметил, что не знает, какая часть группировок кибермошенников действует с территории России.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель помощника генерального прокурора Соединенных Штатов Ричард Даунинг заявил, что Россия возглавляет список стран, на чьих территориях скрываются киберпреступники. По его словам, Вашингтон не думает, что к кибератакам на США и другие страны причастны российские власти.

Напомним, во вторник, 27 июля, РФ внесла в ООН проект первой в мире конвенции по противодействию использования информационных технологий в преступных целях. Документ предусматривает борьбу с незаконным использованием криптовалюты и киберпрестпуностью, в том числе производством медицинской продукции и наркотиков.