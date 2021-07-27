Минтруд предложил установить в России День отца Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство труда России вынесло на общественное обсуждение инициативу об установлении в стране Дня отца.

Праздник предлагается отмечать в третье воскресенье октября. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести в России новый праздник – День качества. В проекте документа говорится, что День качества необходим «в связи с масштабными задачами, стоящими перед страной, и важностью развития конкуренции». Его предлагается отмечать во второй четверг ноября.

День отца в России сравнительно новый праздник, не имеющий пока официального статуса. Он отмечается в России и мире в третье воскресенье июня. В 2022 году праздник придется на 19-е число. Сайт kp.ru писал, какие традиции сложились в этот день.