Число жертв взрыва на химзаводе в Германии возросло до двух Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество погибших в результате взрыва на химическом заводе в германском Леверкузене возросло до двух человек, сообщила управляющая компания предприятия Currenta GmbH & Co. OHG.

В настоящее время продолжается поиск пропавших без вести. Шансы найти их живыми падают, отметил представитель аварийной промышленной зоны Chempark Ларс Фридрих.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 27 июля, на одной из крупнейших в Европе площадок химической промышленности в Леверкузене произошел мощный взрыв. Власти города объявили «крайнюю степень опасности». Ближайшие дороги к заводу были закрыты, жителям города предписано не открывать окна, детские площадки временно закрыты.

Пожар, возникший после взрыва, потушили. Травмы в результате взрыва получил 31 человек, пропавшими без вести числятся четыре человека, пять находятся в тяжелом состоянии.