Жителям центральной России пообещали дожди до конца июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 28 июля, в центральную часть России придут дожди, которые сохранятся до конца июля, рассказал научный руководитель Гидрометеоцентра РФ Роман Вильфанд.

Дождливая погода начнется во второй половине дня, в ночь на четверг, 29 июля, они будут уже умеренными и сохранятся в первой половине следующего дня. Температура при этом будет достаточно высокая, передает ТАСС.

Небольшие дожди до конца месяца будут летними, погода ожидается комфортной, добавил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил об опасной погоде на юге Сибири, в большинстве северокавказских республик и на Амуре. Причиной этому будут холодные воздушные массы, которые идут через Урал и через Поволжье с севера.

Сайт kp.ru писал, когда в Москву вернется жаркая погода.