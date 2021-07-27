Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову задержали в Москве

Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Удальцову задержали в Москве Фото: Twitter Анастасии Удальцовой

В Москве задержали кандидата в депутаты Государственной думы от КПРФ Анастасию Удальцову.

Как рассказала Удальцова ТАСС, инцидент произошел перед началом встречи с избирателями в районе Нагатинский затон. Вместе с ней задержали еще восьмерых участников собрания.

Женщина была задержана за нарушение масочного режима. После профилактической беседы ее и остальных нарушителей отпустили.

Удальцова была зарегистрирована в качестве кандидата в депутаты Госдумы 25 июля 2021. Она выдвигается по Нагатинскому одномандатному избирательному округу №201.

Как писал сайт kp.ru, ранее Москве полицейские вынесли из МФЦ под руки женщину из-за отказа надеть защитную маску. Она сидела в очереди без маски, в связи с чем сотрудники центра вызвали наряд полиции. На руках у представителей МВД москвичка потеряла сознание. Ее вытащили на улицу и погрузили в патрульный автомобиль.