В МИД Польши заявили о попытках Москвы повлиять на "историческое единство"

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач высказал свое мнение об "общем европейском наследии" Украины, Польши и Литвы, а также рассказал об общих корнях русских и украинцев.

По мнению представителя дипведомства, историческое единство двух народов является предметом спора, на который якобы пытается оказать свое влияние Москва. Пшидач предрек "поражение" попыткам России говорить о единстве русских и украинцев. Об этом он заявил в беседе с "Польским Радио".

Замминистра добавил, что Польша и Литва планируют новую концепцию объединения с Украиной как полноправные члены НАТО и Европейского союза, в том числе для демонстрации общности политических, экономических и социальных интересов.