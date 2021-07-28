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В мире28 июля 2021 1:27

В МИД Польши заявили о попытках Москвы повлиять на "историческое единство"

Пшидач предрек "поражение" попыткам России говорить о единстве русских и украинцев
Источник:kp.ru
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Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач высказал свое мнение об "общем европейском наследии" Украины, Польши и Литвы, а также рассказал об общих корнях русских и украинцев.

По мнению представителя дипведомства, историческое единство двух народов является предметом спора, на который якобы пытается оказать свое влияние Москва. Пшидач предрек "поражение" попыткам России говорить о единстве русских и украинцев. Об этом он заявил в беседе с "Польским Радио".

Замминистра добавил, что Польша и Литва планируют новую концепцию объединения с Украиной как полноправные члены НАТО и Европейского союза, в том числе для демонстрации общности политических, экономических и социальных интересов.