Американские ВВС перехватили в 2020 году у Аляски рекордное число самолетов России Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВВС США в 2020 году перехватили у Аляски больше российских самолетов, чем за все то время с момента завершения холодной войны. Об этом заявил замначальника штаба американских ВВС США Клинтон Хиноут.

- Есть не только тревожные тренды в ситуации в Арктике, есть и конкретная активность. ... в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолетов в районе Аляски, чем когда-либо с холодной войны, - заявил представитель военного ведомства.