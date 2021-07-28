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В мире28 июля 2021 4:11

Американские ВВС перехватили в 2020 году у Аляски рекордное число самолетов России

Такие ситуации в США назвали "тревожными трендами"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Американские ВВС перехватили в 2020 году у Аляски рекордное число самолетов России

Американские ВВС перехватили в 2020 году у Аляски рекордное число самолетов России

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВВС США в 2020 году перехватили у Аляски больше российских самолетов, чем за все то время с момента завершения холодной войны. Об этом заявил замначальника штаба американских ВВС США Клинтон Хиноут.

- Есть не только тревожные тренды в ситуации в Арктике, есть и конкретная активность. ... в прошлом году мы перехватили больше российских военных самолетов в районе Аляски, чем когда-либо с холодной войны, - заявил представитель военного ведомства.