Последние новости на утро 28 июля 2021: Украине предрекли дефицит газа в ближайшие годы

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 28 июля 2021 года.

Политолог Дмитрий Корнейчук рассказал гражданам Украины то, что "власть им не говорит". По его мнению, в будущем для страны существуют риски дефицита газа из-за открытия трубопровода "Северный поток - 2". Он также заявил, что Украина может остаться без голубого топлива даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 миллиардов кубометров. Однако с 2015 года Украина покупает "мифический" европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы, считает политолог.

Руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов считает, что если темпы вакцинации населения от коронавируса в мире останутся на текущем уровне, то, вероятнее всего, пандемия станет "затяжной", и в 2022 году не закончится.

Минфин РФ разработал законопроект, который позволил бы реализовывать конфискованное имущество по решению суда. Речь идет о возможности допустить к продаже конфискованное элитное жилье. Но вот какие именно жилые помещения будут относиться к этой категории, пока не ясно.

В России 28 июля 2021 года православные отмечают знаменательную дату - 1033 года с Дня Крещения Руси. Это великое событие, которое связано с именем святого равноапостольного князя Владимира, произошло в Киеве в 988 году.

Президент США Джо Байден заявил, что у российского лидера Владимира Путина появились "проблемы", причем "серьезные". Он считает, что они состоят в том, что у Путина на самом деле ничего нет, кроме ядерного оружия и нефти.

Минздрав РФ разработает новые меры борьбы с куренем. Планируется проработать производство стандартных по размеру и обезличенных сигаретных пачек, 75% площади которых будут занимать рисунки или фотографии о вреде курения.

KP.RU свел разные системы по расшифровке теста на антитела к коронавирусу в одну единую таблицу. Рассказываем, как узнать свои результаты, пользуясь простой схемой.

Рано утром 28 июля 2021 года на Олимпиаде в Токио прошел финальный заплыв у мужчин в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В этом виде программы Климент Колесников с рекордом Европы вышел в финал 100-метровки вольным стилем.