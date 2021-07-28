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Общество28 июля 2021 7:34

Российских дачников предупредили о «штрафе за деревья»

Спил в некоторых случаях может проходить лишь по согласованию с администрацией поселения
Анастасия РЫШКОВА
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Российских дачников предупредили о «штрафе за деревья».

Российских дачников предупредили о «штрафе за деревья».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский предупредил российских дачников о штрафе за спиленные деревья. Он отметил, что спил в некоторых случаях может проходить лишь по согласованию с администрацией поселения.

"Также следует помнить, не является ли ваш участок примыкающим к лесному фонду. В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством — даже некоторые поселки находятся в лесном фонде", — сказал эксперт агентству "Прайм".

Петропольский предупредил, что в ряде случаев за спил деревьев на своем участке возможен штраф.

При этом, если по каким-то причинам дерево угрожает жизни соседей, или вдруг упало на машину или чей-то дом, то владелец участка, на котором оно стоит, должен нести за него ответственность, потому как не обезопасил окружающих от дерева.

Ранее, как писал сайт kp.ru, дачников предупредили о штрафах за сорняки на участках. Владельцы могут заплатить штраф, если количество нежелательных растений превысит 50% на дачном владении.