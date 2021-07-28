Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Египет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты на курорты Египта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Допуски в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запросили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", "Роял Флайт".

Компания "Аэрофлот" также запросила допуск к полетам в Марса-Алам.

Напомним, как ранее писал kp.ru, Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю на каждом из маршрутов. Об этом ранее заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

Так же стало известно, что 27 июля российские специалисты в составе специально сформированной делегации посетили аэропорты Египта для мониторинга готовности воздушных гаваней к приему туристов.