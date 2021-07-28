Инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь", Андрей Поздняков заявил, что тромбоз, одно из распространённых осложнений COVID-19, несет дополнительные риски для жизни пациентов.

"В первую очередь - это люди, имеющие генетическую предрасположенность. Стоит отметить, что это достаточно распространено в популяции, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало", - сказал инфекционист РИА Новости.

Одна из клеток, благоприятных для размножения вируса SARS-COV-2 - эндотелий: пласт клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Когда клетки эндотелия поражает вирус, внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, затрудняя ток крови.

"При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб", - пояснил врач.

Он отметил, что генетическая предрасположенность к тромбозу совсем не обусловлена наличием аналогичного заболевания у родственников, и она практически не проявляется в обычной жизни.

К тромбозу, по словам врача, более склонны женщины, принимающие оральные контрацептивы. На склонность к повышенному тромбообразованию могут влиять и эндокринные заболевания, связанные с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, хронические сердечные заболевания.