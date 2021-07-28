Поставщики предупредили о повышении цен на кофе в августе 2021.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Поставщики кофе предупредили торговые сети о том, что в августе 2021 года цены на продукт могут вырасти на 10-12 процентов. Об этом рассказали "Коммерсанту" в торговой сети "Верный".
Ретейлер, в свою очередь, получил уведомление об этом от поставщиков продукции. Причиной повышения стоимости товара контрагенты называют резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии. Аномальное падение температуры в Бразилии после почти годичной засухи может сократить урожай кофейных зерен на 30%.
В сети магазинов "Лента" подтвердили изданию информацию о возможном росте стоимости на кофе. Но отметили, что она будет в пределах десяти процентов. Уведомления находятся на рассмотрении.
Источник крупной сети уточнил, что поставщики кофе также ссылаются на подорожание упаковки и логистики.