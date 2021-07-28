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Экономика28 июля 2021 9:21

Поставщики предупредили о повышении цен на кофе в августе 2021

После почти годичной засухи в Бразилии урожай может сократиться на 30%
Анастасия РЫШКОВА
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Поставщики предупредили о повышении цен на кофе в августе 2021.

Поставщики предупредили о повышении цен на кофе в августе 2021.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставщики кофе предупредили торговые сети о том, что в августе 2021 года цены на продукт могут вырасти на 10-12 процентов. Об этом рассказали "Коммерсанту" в торговой сети "Верный".

Ретейлер, в свою очередь, получил уведомление об этом от поставщиков продукции. Причиной повышения стоимости товара контрагенты называют резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии. Аномальное падение температуры в Бразилии после почти годичной засухи может сократить урожай кофейных зерен на 30%.

В сети магазинов "Лента" подтвердили изданию информацию о возможном росте стоимости на кофе. Но отметили, что она будет в пределах десяти процентов. Уведомления находятся на рассмотрении.

Источник крупной сети уточнил, что поставщики кофе также ссылаются на подорожание упаковки и логистики.