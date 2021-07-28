Суд Эквадора лишил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа гражданства республики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Республики Эквадор лишили гражданства основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа. Об этом в среду, 28 июля, сообщила австралийская вещательная корпорация ABC со ссылкой на МИД Эквадора.

"[Суд] действовал независимо и следовал надлежащей правовой процедуре, рассматривая решение, <…> принятое прежним правительством", - цитирует ABC МИДа.

Адвокат австралийца Карлос Поведа отметил, что права основателя WikiLeaks были нарушены в ходе судебного процесса. Он был лишен возможности принимать участие в слушаниях, что является поводом для апелляции.

"Вопрос уважения прав [человека] и соблюдения всех процедур важнее, чем вопрос гражданства", - сообщил он.

Джулиан Ассанж получил гражданство Республики Эквадор в январе 2018 года. Он был лишен его по решению суда в понедельник, 26 июля.