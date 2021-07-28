В Москве 28 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что в ближайшее время в Москве ожидаются ливни с грозами. Она отметила, что 28 июля столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые приближаются с запада.

"Нас ожидает облачная погода с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура в столице плюс 24-26, в столичном регионе - плюс 23-28 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру окажется пониженным - 743 миллиметра ртутного столба", - рассказала Волосюк РИА Новости.

Грозовые облака, по словам синоптика, уже вплотную подобрались к Москве и закрывают небо в районе Одинцово. Ливни начнутся через пару часов.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, синоптики предупреждали о приближении циклона, который принес разрушения и наводнения в Европу. Специалисты рассказали, что российские регионы затронет лишь атмосферный фронт, сильные ливни обойдут нас стороной.