Российские фрилансеры в 2021 году стали чаще уезжать в Турцию и ОАЭ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во время пандемии многие россияне, которые перешли на удаленный режим работы, предпочли перебраться в более комфортные климатические условия. Многие предпочитают перебираться к морю и работать из-за границы.

Самые популярные страны, куда отправляются фрилансеры:

Грузия,

Болгария,

Хорватия,

Турция,

ОАЭ.

Арабские Эмираты стали самой популярной страной, куда билеты покупаются в один конец. По данным туристического сервиса «Купибилет», продажи билетов по данному направлению выросли на 28% в сравнении с 2019 годом. А если сравнивать этот показатель с 2020 годом – то в девять раз.

А вот средний чек по данному направлению вырос минимум вдвое: с 14 до 30 тысяч рублей, сообщает газета Известия.

По данным сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, не менее популярна Турция. По этому направлению тоже максимальное число бронирований с долгим периодом пребывания. Находиться в Турции без визы можно 60 дней, а общая продолжительность за год для россиян составляет 90 дней за полгода.

В Грузию в среднем можно улететь за 21 тыс. рублей — это на треть дороже, чем в 2020 году. В этой стране россиянам можно находиться почти год, а потом выехать на день и вернуться обратно. Главное, чтобы стояла отметка о пересечении границы.

Недорогая и близкая Болгария также популярна у российских удаленных работников. Ено сюда нужна виза. После ее получения пребывать в стране можно от 90 дней до полугода.

Спрос на Хорватию вырос в два раза по сравнению с 2019 годом и в восемь раз — по сравнению с 2020-м.

Поездки на Кубу востребованы у тех, кому не нужен постоянный доступ в интернет. Доступ к сети в отелях продают по карточкам за 74 рубля в час. Находиться в стране можно д 90 дней.

С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с Египтом. Теперь туристы смогут отправляться на излюбленные курорты в Хургада и Шарм-эш-Шейх, сообщает ФАН.