На главреда The Insider Доброхотова завели дело о клевете Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Следственный комитет России возбудил в отношении главного редактора интернет-издания The Insider* Романа Доброхотова уголовное дело о клевете.

Доброхотов разместил в Twitter заявление, что нидерландский журналист Макса ван дер Верфф якобы распространяет дезинформацию по заказу ГРУ. После заявлений адвоката журналиста Сталины Гуревич правоохранители провели экспертизу и возбудили уголовное дело, передает ТАСС.

Кроме того, сторона ван дер Верффа подала гражданский иск о защите чести и достоинства журналиста.

В среду, 28 июля, к Доброхотову пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Министерство юстиции России включил в реестр иностранных агентов латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider. Также в список попали несколько российских журналистов: Софья Гройсман, Михаил Рубин, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

*Признано СМИ-иноагентом