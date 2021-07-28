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Общество28 июля 2021 10:22

На главреда The Insider Доброхотова завели дело о клевете

Россиянин заявил, что нидерландский журналист якобы сотрудничает с ГРУ
Абдулла ШАКИРОВ
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На главреда The Insider Доброхотова завели дело о клевете Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На главреда The Insider Доброхотова завели дело о клевете Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Следственный комитет России возбудил в отношении главного редактора интернет-издания The Insider* Романа Доброхотова уголовное дело о клевете.

Доброхотов разместил в Twitter заявление, что нидерландский журналист Макса ван дер Верфф якобы распространяет дезинформацию по заказу ГРУ. После заявлений адвоката журналиста Сталины Гуревич правоохранители провели экспертизу и возбудили уголовное дело, передает ТАСС.

Кроме того, сторона ван дер Верффа подала гражданский иск о защите чести и достоинства журналиста.

В среду, 28 июля, к Доброхотову пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Министерство юстиции России включил в реестр иностранных агентов латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider. Также в список попали несколько российских журналистов: Софья Гройсман, Михаил Рубин, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

*Признано СМИ-иноагентом