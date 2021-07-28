Россияне назвали «коронавирус» главным словом 2021 года

"Коронавирус" стал главным словом 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Главным словом 2021 года россияне признали «коронавирус». Также каждый девятый опрошенный назвали слово «вакцина», а еще 7% - «здоровье». Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Каждый двадцатый россиянин словом года назвал «пандемию». А у 4% 2021 год ассоциируется с ненормативной лексикой, передает RT.

Слова «работа» и «семья» стали ключевыми в текущем году для 3% опрошенных. Еще 2% главным словом назвали «жизнь».

Остальные 43% опрошенных предложили в качестве главного слова года такие варианты как «стабильность», «кризис», «маска», «выборы» и «удалёнка».

«По сравнению с данными аналогичного исследования, проведённого в 2020 году, «коронавирус» — по-прежнему главное слово года, но с существенно меньшим числом голосов (28% в прошлом году и 16% сейчас). Сегодня сразу на второе место ворвалось слово «вакцина» — 11%», — отмечают исследователи.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что в Москве привились более 60% сотрудников торговых сетей. Оба компонента прививки до 16 августа получат порядка 1,2 млн человек, работающих в сфере торговли, передает телеканал «360».

Добавим, в конце августа в России начнется пятый этап исследования коллективного иммунитета населения к коронавирусу. Исследование покажет, какой процент россиян привился, какой – переболел, а какой – переболел бессимптомно, передает ОТР.