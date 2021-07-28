Два автобуса и грузовик столкнулись в Индии, 18 человек погибли. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индии 28 июля произошло большое ДТП. Столкнулись два автобуса и грузовик. 18 человек погибли, 25 пострадали. Все случилось в городе Барабанки. Часть пострадавших отправлены в больницу, а другую долго вырезали из транспортных средств, так как они были заблокированы.

По данным издания Hindu, которое ссылается на полицию, незадолго до аварии водитель одного из автобусов предупредил пассажиров, что у транспорта неисправна полуось. Некоторые люди захотели выйти из салона, но в этот момент в автобус влетел грузовик.

Полиция проводит спасательную операцию на месте аварии.

Проблема перегруженности дорог в Индии часто приводит к ДТП. По официальной статистике, ежегодно жертвами аварий на дорогах в стране становятся более 100 тысяч человек, еще от 300 до 400 тысяч получают травмы различной степени тяжести.

Так, в 2016 году, как сообщал портал kp.ru, в Индии столкнулись самосвал и авторикши. В результате ДТП погибли 15 человек. Некоторые из них были членами одной семьи.