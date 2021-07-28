Синоптик Гидрометцентра рассказала, что август в этом году будет теплее обычного

Август в этом году будет теплее обычного Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последний летний месяц 20201 года будет теплее обычного почти на всей территории России. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По данным синоптика, в центральных областях страны дневная температура будет держаться на уровне 20-26 градусов, поднимаясь до 30 градусов в особенно жаркие дни.

В московском регионе воздух будет прогреваться до плюс 27, что на пару градусов выше климатической нормы. При этом не исключено, что в августе будут наблюдаться краткосрочные похолодания, когда дневная температура опуститься до 13 градусов, а ночная – до семи, передает «Российская газета».

В Поволжье август также будет теплее нормы – 23-28 градусов. На юге будет умеренно жарко - 28-33 градуса. В Южной Сибири, в Забайкалье, на Дальнем Востоке погода тоже будет относительно теплой – в среднем, 20-25 градусов тепла.

А вот в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях август будет дождливым. Также осадки в больших количествах ожидаются на севере Мурманской области, в Ненецком округе, на юге Забайкальского края и юге Приморья.

Напомним, ранее в центре погоды «Фобос» предупредили, что в среду, 28 июля, на столичный регион обрушатся ливни с грозами, в городе и по области похолодает до 26 градусов, передает телеканал «360».

При этом синоптики Гисметео отмечают, что циклон над центром европейской России задержится на две недели. Пик осадков придется на начало августа, передает «Свободная пресса».