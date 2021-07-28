В России 28 июля 2021 выявлено 22 420 случаев заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России за минувшие сутки коронавирусом заболели 22 420 человек. Всего с начала пандемии в стране инфекцией заразились 6 195 232 пациентов, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество случаев выявлено в Москве – 2445. На втором месте по числу заражений Санкт-Петербург, где заболели 1918 человека, третье место у Московской области – 1449 новых пациентов.

За сутки в стране в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции были выписаны 20 579 человек. Таким образом, число выздоровевших увеличилось до 5 547 529.

Также за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 798 пациентов. За весь период пандемии в России жертвами коронавируса стали 156 178 человек.

Как писал сайт kp.ru, накануне в РФ выявили 23 032 случая заражения COVID-19.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что справиться с распространением коронавируса в стране не получается из-за невысоких темпов вакцинации.