41% россиян не хотят получать зарплату в цифровых рублях Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В России обсуждают введение цифрового рубля. Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter узнали у работающих россиян, готовы ли они получать цифровую зарплату. В опросе приняли участие 3 тысячи человек и большинство высказались против такого предложения.

Почти половина россиян (41%) категорически не готовы получать зарплату в цифровых рублях.

48% затруднились ответить, так как не до конца представляют механизм выплат и дальнейшего распоряжения такими средствами.

Только 11% согласны принимать выплаты от работодателя в новой форме валюты.

В июне ЦБ объявил о старте пилотного проекта по запуску третьей формы нацвалюты. Участие в эксперименте примут 12 банков. Они будут переводить зарплаты 87% клиентов.

Директор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков в беседе с "Известиями" отметил, что показатель в 11% - это достаточно заметная доля, с учетом того, что проект находится на старте и многие еще не знают тонкостей использования цифровой валюты.

Ранее доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук. Артем Голубев спрогнозировал, когда доля доллара в международных расчетах начнет существенно снижаться. но до полного отказа от американской валюты пока далеко, отметил экономист в беседе с ФАН.