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Политика28 июля 2021 12:26

Россия принимает меры из-за резкого роста активности террористов в Афганистане

Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки
Анастасия РЫШКОВА
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Шойгу заявил, что всплеск активности террористов в Афганистане после поспешного вывода из этой страны иностранных войск требует принятия мер.

Шойгу заявил, что всплеск активности террористов в Афганистане после поспешного вывода из этой страны иностранных войск требует принятия мер.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что всплеск активности террористов в Афганистане после поспешного вывода из этой страны иностранных войск требует принятия мер. По словам министра, такая работа уже ведется.

«Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов»,— сказал господин Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе.

Ранее, как писал kp.ru, Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что миссия США и НАТО в Афганистане провалилась, и ситуация в республике резко ухудшается. В некоторых моментах она выходит из-под контроля властей.

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